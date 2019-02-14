Узбекистан разместил два транша дебютных еврооблигаций на $1 млрд

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Узбекистан 14 февраля разместил впервые в своей истории два транша еврооблигаций общим объемом $1 млрд. Доходность выпуска еврооблигаций сроком на пять лет составила 4,75%, десятилетнего выпуска - 5,375%, сообщили ТАСС в Газпромбанке (один из основных организаторов сделки). Организаторами размещения ценных бумаг выступили Газпромбанк, JP Morgan Chase и Citibank.

"Я считаю, что это беспрецедентный успех позиционирования дебютного выпуска. Цена оказалась значительно ниже, чем изначально предполагалось, что стало итогом более чем 100 встреч с инвесторами и их готовности принять как уже проведенные реформы в стране, так и планы руководства о интеграции экономики Узбекистана в международные финансовые рынки", - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

В пятилетнем выпуске приняли участие 39% инвесторов из Великобритании, 23% из США, 32% из Европы и 6% из Азии и других регионов. В десятилетнем выпуске также большую долю взяли инвесторы из Великобритании - 32%, доля инвесторов из США составила 31%, Европы - 27%, прочих стран - 10%. Наибольший интерес к еврооблигациям проявили управляющие компании и инвестиционные фонды - 75% в пятилетнем выпуске и 78% в десятилетнем. А также страховые и пенсионные фонды - 20% и 16% в пятилетнем и десятилетнем выпуске соответственно; 5% в пятилетнем и 6% в десятилетнем выпуске взяли банки.

"По итоговому диапазону книга заявок на покупку еврооблигаций была переподписана в четыре раза, в конечном итоге заказы были распределены среди более чем 150 инвесторов из Англии, Европы, Америки и Азии. Также участие в размещении приняли инвесторы из России", - отметил Шулаков.

Как сообщалось ранее, спрос на бумаги Узбекистана в процессе сбора заявок превысил $8,5 млрд.