Льнокомбинат в Смоленской области откроют в 2022 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Смоленский льнокомбинат, который станет первым новым предприятием в отрасли за последние 30 лет, откроют в регионе в 2022 году. Второй комплекс предприятия будет завершен осенью 2019 года, сообщил ТАСС в четверг губернатор региона Алексей Островский на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что льнокомбинат стоимостью 2 млрд рублей, который начали строить в Смоленской области осенью 2018 года, планируется открыть в третьем квартале 2019 года.

"На сегодняшний день в проект уже вложено 800 млн рублей, на строительной площадке площадью 30 гектаров завершен первый пусковой комплекс <…> второй же пусковой комплекс будет построен осенью 2019 года, а сам льнокомбинат появится в 2022 году. Своим подчиненным я ставлю задачу увеличить к 2024 году посевные площади льна в Смоленской области до 20 тыс. гектаров", - сказал Островский.

По словам губернатора, увеличение посевных площадей льна-долгунца до 6 тыс. гектар осуществят уже в 2019 году, для этого властями созданы все необходимые условия. "Выдаются субсидии на покупку техники за счет областного бюджета до 70% от её стоимости, организована несвязанная поддержка в сфере производства льна-долгунца, приобретаются элитные семена", - добавил губернатор.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

Министерство сельского хозяйства РФ согласовало предоставление льготного кредита в размере около 1 млрд рублей компании "Русский лен", на строительство завода. Мощность нового завода позволит перерабатывать порядка 10 тыс. тонн льняного сырья и выпускать почти 4 тыс. тонн пряжи в год. На предприятии создадут порядка 230 рабочих мест.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.