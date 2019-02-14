Силуанов: Россия подготовила основу для ответа на возможные новые санкции со стороны США

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия подготовила экономическую основу для ответа на возможный новый пакет санкций со стороны США. Об этом заявил в четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы подготовили экономическую основу для реакции на такие санкции", - заявил министр. "Никаких дефолтов, никаких сокращений бюджета и секвестров не предусматривается даже в случае введения санкций", - добавил он, говоря о влиянии возможных ограничительных мер на экономику РФ.

Силуанов также связал подготовку новых рестрикций по отношению к России с недавним повышением инвестиционного рейтинга страны международными агентствами и со стабилизацией экономики. "Такое ощущение, только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, только нам повысили инвестиционный рейтинг, третье агентство, только нам сказали, что Россия устойчива к любым внешним воздействиям - раз, новый пакет санкций", - отметил он.

По словам первого вице-премьера, санкции являются примером американской политики протекционизма. "Это уже очевидно, что все эти санкции - это стремление таким методом усилить свою конкурентоспособность, конкурентоспособность американских компаний", - сказал Силуанов, пояснив, что об этом явно свидетельствует обсуждение рестрикций в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ. "Если говорить о новациях по санкциям - долг, финансовый сектор и СПГ. С тем, чтобы, наверное, снизить конкуренцию, наши партнеры так называемые решили не забыть и этот сектор [СПГ] своими санкциями", - отметил он.

СПГ-проекты может профинансировать государство

"Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы для вложений в этот проект. Поэтому, если иностранцы откажутся, мы найдем ресурсы для его завершения", - сказал он.

Силуанов отметил, что реализация проектов СПГ важна для страны. "Для нас этот проект важен, потому что первый проект имеет контрактацию на много лет вперед. Первый проект показывает эффективность своей работы и те вложения, которые были сделаны как российскими инвесторами, так и иностранными, точно будут рентабельны и эффективны. Второй проект ("Арктик СПГ - 2" - прим. ТАСС), который готовится, он уже делается на базе. Издержки будут меньше", - сказал чиновник.

СПГ-проекты в России реализуют "Газпром" на Сахалине и "Новатэк" на Ямале. Первый завод "Новатэка" - "Ямал СПГ" - уже запустил в эксплуатацию несколько промышленных линий. Компания в настоящее время готовится к реализации второго СПГ-проекта - "Арктик СПГ - 2". Интерес к участию в этом проекте проявляют ряд зарубежных инвесторов.

В феврале 2018 года агентство S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-", спустя год агентство Moody's повысило рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Международное рейтинговое агентство Fitch должно пересмотреть суверенный рейтинг России 15 февраля.