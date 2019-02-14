Ленобласть готова взять на себя строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в городе Кудрово, а также по благоустройство территории вокруг нее. Об этом в четверг рассказал ТАСС глава региона Александр Дрозденко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Город Кудрово расположен во Всеволожском районе и граничит с Санкт-Петербургом. В городе зарегистрировано около 20 тыс. жителей, постоянно проживают до 50 тыс. человек. Большинство жителей Кудрово ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в двух километрах от населенного пункта.

"Мы готовы на себя взять все расходы по наземному строительству станции [в Кудрово], мы готовы за свой счет построить наземную станцию, сделать вестибюль, сделать благоустройство и так далее. Мы не можем влезать в технологическую часть, подземную, это не наша прерогатива, но все, что касается наземной части, - мы готовы расходы взять на себя ", - сказал Дрозденко. По его словам, регион надеется, что строительство станции завершится к 2023 году.

"Кудрово" должна стать второй станцией петербургского метрополитена, расположенной на территории Ленинградской области. Ее планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года. В начале февраля Дрозденко во время прямого эфира в Instagram сообщил, что власти региона ведут переговоры с правительством Санкт-Петербурга об ускорении сроков строительства и ввода станции в эксплуатацию.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.