"Россети" рассчитывают на рост капитализации в пять раз к 2025-2030 годам

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Россети" рассчитывают на увеличение акционерной стоимости в пять раз к 2025-2030 годам, в том числе за счет программы цифровизации электросетей. Об этом сообщил в ходе выступления на сессии в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор компании Павел Ливинский

"Изменение регуляторики и всех тех инновационных решений - в цене в пять раз мы должны увеличится. Целевой срок - до 2025-2030 годов. Если сравнить с зарубежными аналогами, то мы должны стоить в 12 раз дороже, если сравнить с пятью крупнейшими мировым электросетевыми компаниями. Если у нас будет капитализация 1 трлн рублей, то это очень подтолкнет нас в развитии", - сказал он.

Ливинский добавил, что стоимость компании с момента создания "Россетей" все время падала, но в последние месяцы наблюдается рост стоимости акций.

"Та дивидендная доходность, которую мы платим - 2,5%, а в среднем по рынку она - 7,5% в России. Мы должны платить дивиденды в три раза больше, чтобы соответствовать стоимости акций - это опять изменения: долгосрочные тарифы, экономически обоснованная плата за техприсоединение, сетевой резерв", - сказал глава "Россетей".

Представитель компании сообщил журналистам, что компания может представить предложения по изменению дивидендной политике "Россетей" в Минэнерго РФ до апреля 2019 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в 2019 году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.