Пункт отгрузки древесины в Иран создадут в Астраханской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Одна из ведущих в Иране компаний по производству древесноволокнистых плит "Ариан саид индастриал груп" начала работу по созданию в Астраханской области пункта отгрузки древесины в Иран. Об этом в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

Ранее сообщалась, что иранская компания намерена значительно увеличить экспорт российской древесины через астраханские порты.

"С Ираном развиваем сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Компания "Ариан Саид Индастриал Груп" начала работу по подготовке к созданию на территории нашей области пункта по отгрузке в Исламскую Республику Иран древесины", - сказал Морозов.

Он обратил внимание на иранские проекты в регионе в сфере сельского хозяйства. В частности, промышленная группа "Голранг" ("Гиг") и холдинг "Рейн Груп" планируют арендовать в области 20 тыс. га для создания фермы крупного рогатого скота и предприятия по выращиванию кормовых трав. Кроме того, в перспективе - строительство кормоперерабатывающего завода и завода по производству сухого молока.

По словам Морозова, сотрудничество будет активизировано со всеми Прикаспийскими государствами. Например, уже ведется работа по созданию Астраханско-Туркменского делового совета. Соответствующий меморандум планируется подписать в рамках визита астраханской делегации в Туркменистан весной этого года. Также формируется программа мероприятий по развитию сотрудничества с Азербайджаном, в которую войдут такие мероприятия, как экономический форум, обмен визитами журналистов и туроператоров, гастроли творческих коллективов.

Развитие сотрудничества Астраханской области с Прикаспийскими странами считается в регионе стратегической задачей. Ранее сообщалось, что в структуре внешнеторгового оборота области на долю трех прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Туркменистан; Казахстан, как участник ЕАЭС, в таможенной статистике не учитывается) приходится 30%.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.