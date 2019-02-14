Псковская область поделится с Карелией опытом создания ОЭЗ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области поделятся с представителями Карелии опытом создания особой экономической зоны в республике в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между регионами, сообщил журналистам губернатор области Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Карелии рассчитывают в 2020 году открыть ОЭЗ в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией.

"Несмотря на то, что относительно далеко от друг друга находимся, наши регионы входят в Северо-Западный федеральный округ и являются приграничными. Я знаю, что в Карелии благодаря работе и стараниям главы республики планируется открытие особой экономической зоны. У нас такая зона уже работает, поэтому мы в этой части с коллегами готовы поделиться опытом", - сказал Ведерников после церемонии подписания с главой Карелии Артуром Парфенчиковым соглашения о сотрудничестве между регионами.

Ранее на форуме анонсировался запуск с 22 февраля поезда "Ласточка", который свяжет Петрозаводск, Великий Новгород и Псков. "Мы рассчитываем, что будем более активнее взаимодействовать в плане развития туризма, потому что мы все участники проекта "Серебряное ожерелье России", - пояснил Ведерников.

Глава Карелии отметил, что власти двух регионов могут создать условия для кооперации бизнеса, в том числе в рамках приграничного сотрудничества. "Этим соглашением мы не начинаем новый этап, мы продолжаем работать, и подтверждение этому - запуск "Ласточки". Мы уже сейчас думаем над созданием турпродуктов, которые бы включали три замечательных региона "Серебряного ожерелья России", - уточнил Парфенчиков.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.