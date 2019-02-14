В Мордовии создадут венчурный фонд для продвижения высокотехнологичных проектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Венчурный фонд трансфера технологий Приволжского федерального округа, деятельность которого будет направлена на продвижение высокотехнологичных проектов, создадут в Мордовии. Соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор компании "ВЭБ Инновации" Олег Теплов, сообщается на сайте правительства республики.

"Соглашение заключено с целью создания Венчурного фонда трансфера технологий Приволжского федерального округа, якорными инвесторами которого выступили ООО "ВЭБ Инновации" и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия. Деятельность Фонда будет направлена на продвижение высокотехнологичных проектов на территории Мордовии, а также в Приволжском федеральном округе, на федеральном и международном уровнях", - говорится в сообщении.

По словам Теплова, объем создаваемого вместе с республикой фонда на первоначальном этапе составит 500 млн рублей. Инвестиционные возможности создаваемого Фонда - технологии Smart City ("Умный город") и другие инновационные технологические проекты, обладающие экспортным потенциалом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.