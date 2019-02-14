Правительство не отказалось от идеи компенсаций затрат авиакомпаниям на керосин

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не отказалось от идеи компенсации затрат авиакомпаниям на керосин и выработает решение, чтобы соблюсти интересы налогоплательщиков и бизнеса. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу РБК на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Нет, мы не отказались от идеи компенсации, мы ее посмотрим", - сказал он. "В ближайшее время проработает эта комиссия: Минфин, Федеральная антимонопольная служб, Министерство экономического развития, представители авиакомпаний проанализируют итоги 2018 года и внесут соответствующее предложение. Мы еще раз соберемся примем необходимое решение", - добавил вице-премьер.

По его словам, при выработке решения будут учтены интересы налогоплательщиков и бизнеса. "Чтобы не разорять бюджет, не грузить российского налогоплательщика дополнительными расходами и чтобы не уронить отрасль", - пояснил Козак. Так, правительство постарается сохранить уровень конкуренции на рынке и поспособствовать росту объемов авиаперевозок.

При этом, подчеркнул Козак, цены на авиабилеты "имеют право расти в пределах инфляции".

В кулуарах форума Козак также отметил, что межведомственная рабочая группа до конца марта проанализирует причины убытков авиакомпаний и к апрелю примет решение о необходимости их поддержки и ее объеме.

"Задача такая: не допустить обвал авиаперевозок, не допустить сокращение количества маршрутов, не допустить снижение уровня конкуренции на рынке авиаперевозок, чтобы не было банкротств авиакомпаний. Все это в короткий срок быстро проанализируем, просчитаем, и до начала сезона авиаперевозок, до конца марта, мы все необходимые решения примем", - сказал Козак.

Он отметил, что поддержка будет оказана в необходимом объеме. "Вопрос в объеме необходимой поддержки. Вопрос, кому, как, на каких условиях. Это непростая задача", - сказал он.

Участники рынка авиаперевозок жалуются на рост цен на топливо, в связи с чем Минтранс неоднократно предлагал увеличить компенсации авиакомпаниям. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам. Глава министерства Евгений Дитрих рассчитывал, что вопрос о способе предоставления компенсаций авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина будет найден в течение первого квартала 2019 года.