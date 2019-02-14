Инвестиции в потенциальные проекты Забайкалья оцениваются в 1 трлн рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал Забайкальского края составляет порядка 1 трлн рублей, сообщил в четверг врио губернатора Александр Осипов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас в работе находится 71 проект, 18 из них - проекты в высокой степени проработанности. <...> Потенциал 71 проекта оценивается в 1 трлн рублей", - сказал он.

В конце января Осипов сообщал, что в Забайкалье планируется создать территорию опережающего развития (ТОР) из шести площадок, которые объединят 18 инвестиционных проектов. Позже министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов добавил, что благодаря реализации этих проектов в регион планируется привлечь 315 млрд рублей инвестиций и создать 18,9 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что реализация этих проектов потребует от государства 27 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру Забайкальского края.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.