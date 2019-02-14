X5 Retail Group построит в Ростовской области 170 магазинов к 2020 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Крупнейший ретейлер X5 Retail Group построит в Ростовской области 170 магазинов общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве глава региона Василий Голубев и директор компании Станислав Наумов подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора.

"Компания откроет на территории Ростовской области в 2019-2020 годах 170 продовольственных магазинов. Приоритет будет отдан созданию торговых объектов в небольших сельских населенных пунктах - от 3 до 5 тыс. жителей. Планируемый объем инвестиций - 2,2 млрд рублей. В рамках проекта будет создано около 2 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ранее компания открыла в регионе 212 магазинов, а также распределительный центр в Аксайском районе. Общий объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ретейл" под различными брендами.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.