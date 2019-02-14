Расходы на строительство молочного комплекса в Смоленской области увеличены вдвое

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Инвест Финанс" вдвое увеличила инвестиции в строительство молочного комплекса в Смоленской области, которое планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Алексей Островский на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Первое соглашение с компанией о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации животноводческого комплекса в Смоленской области было подписано на инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

"Три недели назад мы заключили новое соглашение с компанией "Инвест Финанс", в рамках которого объем планируемых инвестиций составит не менее 950 млн рублей и превысит ранее запланированный в два раза. В настоящее время уже начата работа по разработке проектно-сметной документации для строительства молочного комплекса. Проект будет завершен в 2021 году", - сказал Островский.

Губернатор добавил, что мощность реализуемого проекта также будет увеличена: количество рабочих мест возрастет до 37, а поголовье крупного рогатого скота составит 3 тыс. голов вместо ранее запланированных 1,5 тыс. "В ходе совместной работы с инвестором в прошлом году мы поняли, что можно расширить проект, так как возможности позволяют это сделать. Единственное - нужно было подобрать новую площадку с большими земельными и трудовыми ресурсами", - добавил Островский.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.