Северная Осетия подписала соглашение с компанией по производству медтехники GE Healthcare

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия подписала в рамках Российского инвестиционного форума соглашение сотрудничестве с компанией по производству медицинской диагностической техники GE Healthcare. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Соглашение о сотрудничестве сроком на три года подписал глава республики Вячеслав Битаров и генеральный директор компании GE Healthcare Нина Канделаки", - сказал собеседник агентства.

В рамках сотрудничества будут решаться вопросы повышения доступности лечебно-диагностического процесса; качества услуг в сфере здравоохранения; качества высокотехнологичной медицинской помощи; повышение эффективности эксплуатации высокотехнологичного медицинского оборудования.

GE Healthcare один из наиболее крупных производителей медицинской аппаратуры в мире. Продукция компании покрывает порядка 70% потребностей учреждений здравоохранения в сложном оборудовании и позволяет осуществлять масштабные комплексные проекты. Работая в России более 25 лет, GE поставила десятки тысяч единиц передового оборудования в тысячи медицинских заведений нашей страны.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.