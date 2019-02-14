Завод алюминиевых сплавов откроется в Ингушетии в рамках подписанного в Сочи соглашения

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение с ООО "РИАЛ" о реализации инвестпроекта по строительству завода алюминиевых сплавов в республике на сумму около 400 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.

"Мы подписали соглашение с заводом "РИАЛ" на сумму почти 400 млн рублей по строительству завода, который будет переплавлять алюминиевый лом для дальнейшего производства алюминиевых профилей", - сказал Торшхоев.

По его словам, производственные мощности нового завода будут рассчитаны на 10 тыс. тонн продукции в год.

"При выходе на плановую мощность завод будет производить 10 тыс. тонн продукции в год, это будут цилиндрические слитки из алюминия. Реализовать проект мы планируем уже в 2019 году, строительство завода позволит нам создать до 60 рабочих мест. Планируется, что предприятие в перспективе будет осуществлять поставки сырья не только для наших заводов, но и на другие заводы в России", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что первую очередь производственных мощностей завода алюминиевых профилей "РИАК" ввели в эксплуатацию в Ингушетии в 2012 году. Вторая очередь была запущена в апреле 2018 года. Основная часть продукции компании в настоящее время поставляется в Москву, Подмосковье, Сибирь, а также в регионы СКФО.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.