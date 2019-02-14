Кисловодск и Пятигорск за три года получат 2,7 млрд рублей по программе развития Кавминвод

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Программа развития курортов Кавказских минеральных вод предполагает выделение в 2019-2021 годах 2,7 млрд рублей для городов Кисловодск и Пятигорск, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что Минкавказ РФ разработает подпрограмму развития региона Кавказских Минеральных Вод в рамках государственной программы РФ по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Она позволяет выделять средства на решение основных проблем курортов Кавминвод.

"Мы внесли дополнительные изменения в программу развития Северного Кавказа - предусмотрели отдельную подпрограмму развития Северо-Кавказских минеральных вод. Сделали акцент на двух городах - город-курорт Кисловодск и город-курорт Пятигорск. На эти два города выделяется в 2019 году порядка 1 млрд 200 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах будет выделено порядка 1,5 млрд рублей", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что корректировки приняты "буквально на днях". "Считаем, что это уже вступает в действие, и мы это все начинаем переводить в практическую плоскость", - сказал Чеботарев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.