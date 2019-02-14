В КЧР построят сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) завершится в Карачаево-Черкесии в 2019-2020 годах, площадка под первый такой объект уже подготовлена. Об этом ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

На форуме в Сочи в 2018 году было подписано соглашение между руководством Карачаево-Черкесии, а также компаниями "Газпром СПГ технологии" и "Газпром газомоторное топливо". Согласно документу, в республике планировалось строительство четырех АГНКС (в Черкесске, Карачаевске, станице Зеленчукской и ауле Хабез) и завода по сжижению природного газа в Зеленчукском районе.

"Мы подготовили площадку под первую станцию. Буквально в марте выезжают на место коллеги", - сказал Темрезов. По его словам, проект создания сети АГНКС находится "в процессе реализации". "Я думаю, что [строительство завершится] в 2019 году, с запасом - в 2020 году", - добавил он.

Ранее власти региона отмечали, что реализация проекта положительно скажется на экологии, создаст новые предпосылки для социально-экономического развития республики.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.