Около 6 млрд рублей вложат в строительство тепличных комплексов и подстанции в Ингушетии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали три соглашения с агрокомбинатом "Сунжа" на сумму около 6 млрд рублей. Предполагается строительство двух тепличных комплексов и подстанции, сообщил ТАСС директор агрокомбината Махмуд Мальсагов.

"В рамках трех подписанных соглашений на общую сумму около 6 млрд рублей, мы построим третью очередь тепличного комплекса в Сунже площадью 20 га, также вторая очередь тепличного комплекса появится и в сельском поселении Кантышево. В рамках третьего соглашения для агрокомплекса будет построена подстанция ФСК ("Федеральная сетевая компания" - прим. ТАСС), что позволит практически на 50% снизить затраты на энергоресурсы", - сказал Мальсагов.

По его словам, продукцию тепличных комплексов планируется поставлять и в другие регионы страны. "Третья очередь тепличного комплекса в Сунже позволит круглогодично выращивать томаты и огурцы на площади 200 тыс. кв. м. А вторая очередь теплиц в Кантышево - это многоуровневый тепличный комплекс по производству клубники на площади 1 га. Мы планируем снабжать нашей экологически чистой продукцией не только местные рынки, но и выйти на рынки регионов России", - уточнил директор.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.