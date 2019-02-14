Агентство инвестиций в соцсферу привлечет средства для обновления социнфраструктуры КБР

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" привлечет частные средства для модернизации социальной инфраструктуры Кабардино-Балкарии. Соответствующее соглашение в четверг в рамках Российского инвестиционного форума подписали врио главы КБР Казбек Коков и исполнительный директор некоммерческой организации Илья Ковалев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня на полях Российского инвестиционного форума в Сочи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Агентством инвестиций в социальную сферу. Соглашение предусматривает привлечение частных инвестиций для модернизации объектов социальной инфраструктуры региона, в том числе в области здравоохранения, образования, ЖКХ, спорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Агентство инвестиций в социальную сферу готово представить ряд проектов, направленных на дальнейшее обновление автопарка службы скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также развитие стоматологической службы и обновления материально-технической базы стоматологических кабинетов при общеобразовательных учреждениях. Соглашением также предусмотрено строительство современных футбольных комплексов, а также повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства и решение проблем реконструкции систем отопления и горячего водоснабжения.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.