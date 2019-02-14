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Задорнов рассчитывает, что новые санкции США не затронут SWIFT и госдолг России

Глава банка "ФК Открытие" считает, что дальше у Конгресса приоритеты сместятся уже в пользу выборов 2020 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов рассчитывает, что новый пакет антироссийских санкций, который Конгресс США может принять в 2019 году, не затронет финансовые операции РФ. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Какой-то пакет [санкций] будет, но можно рассчитывать, что он будет только один в 2019 году, потому что дальше у Конгресса, осенью, явно все приоритеты сместятся уже в пользу выборов 2020 года, американских президентских выборов", - сказал Задорнов.

"Прогнозировать невозможно, но я просто для себя рассчитываю, что ни SWIFT, ни все-таки госдолг не будут затронуты, то есть такие базовые институты финансовой системы, на самом деле, не российской, а международной, не будут затронуты этим пакетом. По крайней мере поведение минфина США показывает, что коллеги будут здесь призывать к здравому смыслу и отстаивать эту позицию здравого смысла", - добавил глава банка.

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РоссияСанкции в отношении РоссииРоссийский инвестиционный форум - 2019
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