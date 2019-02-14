Сумма и число соглашений по итогам ЯМЭФ могут увеличиться вдвое

СОЧИ, 14 февраля./ТАСС/. Количество и сумма заключенных по итогам Пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) соглашений могут увеличится вдвое, считает сопредседатель "Деловой России", сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Задача наша, если в прошлом году было 70 соглашений на 165 млрд рублей, <...> сейчас удвоить эти показатели. И <…> к десятому юбилейному форуму выйти на сопоставимые величины по статусу, солидности и результатам с Давосским форумом. Я думаю, что это реальная для нас задача", - сказал он журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Назарова, размах и качество ЯМЭФ будет превосходить четыре предыдущих форума. В частности, пройдут 54 сессии, охватывающие более 30 отраслей экономики. В целом в рамках форума пройдет 65 мероприятий. Планируется, что прибудут более 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира. В частности, ожидается прибытие делегаций из 30 африканских стран.

Пятый юбилейный Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.