"Газпром" договорился с "Алмаз-Антеем" о поставках оборудования для подводной добычи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" будет поставлять "Газпрому" оборудование для подводной добычи углеводородов. Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает газовый холдинг.

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления - генеральный директор "Алмаз-Антея" Ян Новиков. В соответствии с соглашением концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставки, а также обслуживание.

Развитие сотрудничества с "Алмаз-Антеем" является частью системной работы Минпромторга и "Газпрома" по разработке отечественного оборудования для подводной добычи, отмечается в сообщении газового холдинга.

В мае 2018 года "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали дорожную карту на период до 2023 года по разработке и производству в интересах "Газпрома" высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.