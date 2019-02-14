Сбербанк увеличил выплаты правлению банка до 5,5 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сбербанк России в 2018 году выплатил членам правления банка 5,5 млрд рублей, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные ежеквартальной отчетности банка.

Как следует из отчета, в эту сумму, в том числе, вошли фиксированные вознаграждения (должностные оклады, оплата отпусков и т. д.) в размере 1,3 млрд рублей и переменные вознаграждения (квартальные премии и прочие единовременные вознаграждения) в размере 4,2 млрд рублей.

При этом, согласно отчетности, члены наблюдательного совета за 2018 год получили вознаграждения, связанные с работой в набсовете, общей суммой 78,3 млн рублей.

В правление Сбербанка входят 10 человек, председателем правления является Герман Греф.