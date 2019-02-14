Москва разрабатывает 25 коробочных программных продуктов для взаимодействия с регионами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. В Москве на сегодняшний день разрабатываются 25 коробочных программных продуктов (со стандартными функциями) по аналогии с "Московской электронной школой" и "Порталом поставщиков" для взаимодействия с регионами России, сообщил в рамках Российского инвестиционного форума мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы будем делать коробочное решение, упрощенное, чтобы могли другие регионы это использовать. И буквально неделю тому назад мы приняли разработки 25 таких проектов, которые можно было бы передавать в другие регионы, это взаимовыгодные проекты", - сказал Собянин.

Он отметил, что это решение было принято после опыта с созданием проектов "Московская электронная школа" (МЭШ) и "Портал поставщиков". По словам Собянина, возможность использования проекта "МЭШ" педагогами из регионов России, добавления ими контента дает огромный синергетический эффект.

Аналогичным примером является "Портал поставщиков". Собянин напомнил, что его презентация состоялась год назад, когда федеральным властям была предложена идея не создавать отдельный продукт, а использовать уже готовое решение Москвы.

"Сегодня подключено 27 регионов, тысячи заказчиков региональных зашли на этот портал. Десятки, сотни тысяч поставщиков имеют возможность делать свои продажи - малый, средний бизнес. Гигантская синергия", - отметил мэр, добавив, что именно с помощью взаимодействия друг с другом и создания условий для синергии государство сможет сделать национальный прорыв.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.