Внешнеторговый оборот между Кабардино-Балкарией и Италией составляет $20 млн

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Кабардино-Балкарией и Италией составляет порядка $20 млн, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Также отмечается, что в четверг в рамках Российского инвестиционного форума врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков и генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

"Между Кабардино-Балкарией и Италией сложились устойчивые торгово-экономические связи. Внешнеторговый оборот с Итальянской Республикой достигает $20 млн", - говорится в сообщении.

Лодиджиани и Коков обсудили расширение взаимодействия в части реализации на территории республики совместных инфраструктурных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, гидроэнергетике, туризме, санаторно-курортном комплексе, привлечения частных инвестиций, участия итальянских партнеров в экономике региона.

Как отмечается, врио главы КБР подчеркнул, что несмотря на наличие положительного опыта двустороннего сотрудничества, его потенциал далеко не исчерпан. "Имеются все предпосылки для оживления перекрестных капиталовложений в реальный сектор экономики, наращивания опережающими темпами сотрудничества по линии малого и среднего предпринимательства", - цитирует Кокова пресс-служба.

Генкоснул Италии высоко оценил возможности Кабардино-Балкариии и высказался за укрепление партнерских отношений с республикой.

Ранее сообщалось, что товарооборот Кабардино-Балкарии с зарубежными партнерами за 2017 год составил около $94 млн с ростом на 25%. Как отмечалось, почти 40% импорта составила машиностроительная продукция. Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозившими свой товар, были страны дальнего зарубежья - Италия, Германия, Китай, Сербия, и Финляндия, а из стран СНГ - Азербайджан, Узбекистан и Белоруссия.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.