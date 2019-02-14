Первые поставки товаров из Крыма в Сирию начнутся в конце февраля - начале марта

СОЧИ, 14 февраля./ТАСС/. Первые поставки товаров из Крыма в Сирию планируется наладить в конце февраля - начале марта. Власти полуострова намерены экспортировать продукты питания, посуду, электрооборудование, сообщил ТАСС министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово- экономическом сотрудничестве регионов. Он закрепляет намерение Крыма и Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию Крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

"Под эгидой торгового дома… в конце нынешнего - начале следующего месяца планируем отправку первых грузов. Предполагается поставка продуктов питания, посуды производимой в Крыму, электрооборудования", - сказал Васюта.

Ранее сообщалось, что также в Сирию планируется экспортировать элементы верхнего строения железнодорожных путей, сварочное оборудование, ручной рабочий инструмент. Сирия в качестве обратных грузов может поставлять овощи, фрукты, фосфаты для производства удобрений.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.