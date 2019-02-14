Крым и Башкирия обсуждают возможность создания авиакомпании

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Крым и Башкирии обсуждают проект создания совместной авиакомпании, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Сергей Аксенов.

"Подумаем вместе [с руководством Башкирии]… проработаем предложение по созданию совместной авиакомпании, в том числе и региональной. Есть несколько набросков. Буквально сегодня несколько игроков рынка подходили, мы обсуждали приоритетные направления. Будем двигаться вместе", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что по данным пресс-службы уфимского аэропорта, в прошлом году из Уфы в Симферополь было выполнено 146 рейсов. Полеты выполнялись восемь раз в неделю авиакомпаниями "Россия", Red Wings, Nordwind, "ЮВТ Аэро", "Алроса". В 2019 году в рамках весенне-летнего расписания запланировано 159 рейсов.

В Республике Крым нет собственной авиакомпании.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.