Соглашение с "МРСК Центра" позволит развиваться предприятиям Курской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация Курской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила с ПАО "МРСК Центра" соглашение о техническом перевооружении и модернизации электросетевого комплекса региона. Договоренность позволит активнее развиваться предприятиям области, сообщил после подписания документа врио главы региона Роман Старовойт.

"Вопросы энергообеспечения крупных промышленных комплексов, которые у нас сегодня строятся в Курской области, стоимость подключения, скорость строительства инженерной инфраструктуры крепко сдерживают развитие таких предприятий. Поэтому с "МРСК Центра" мы договорились об особом режиме взаимодействия, сегодня руководство "МРСК Центра" готово делать шаги навстречу бизнесу", - сказал Старовойт.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, соглашение с "МРСК Центра", предусматривающее использование цифровых технологий в процессе технического перевооружения и модернизации электросетевого комплекса, рассчитано до конца 2028 года.

В ходе встречи на форуме в Сочи были также закреплены договоренности о строительстве в Курске пилотного диспетчерского Центра управления, который будет контролировать работу электросетевого хозяйства области и трех близлежащих регионов. Как сообщалось, Центр будет создан в Курске уже в 2019 году.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.