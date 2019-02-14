Архангельская область примет участие в 54 федеральных проектах

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Архангельская область будет принимать участие в 54 федеральных проектах на общую сумму более 80 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Игорь Орлов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы будем участвовать в 54 федеральных проектах, по всем подписали соглашения, определили порядок и сроки реализации, целевые показатели. На сегодняшний день в базовых цифрах мы знаем, что нам нужно будет реализовать проекты на 81 млрд рублей, из них средства, которые направит регион - 26 млрд рублей", - сказал Орлов.

Как отметил собеседник агентства, по всем проектам завершено согласование документов. "Мы завершили согласование документов, и сейчас стоит задача запустить процесс реализации", - добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.