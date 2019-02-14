Региональный оператор "Сколково" планируется создать на базе технопарка в Тюмени

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Технопарк Тюмени может стать региональным оператором фонда "Сколково", сообщил ТАСС председатель правления фонда Игорь Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Такие операторы уже работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Кемерове, Самарской области и Казани.

"Сейчас в регионах идет процесс создания компаний, которые выступают операторами "Сколково". Можно сказать, что это управляющие компании по инновационной инфраструктуре. Мы поддерживаем идею их появления. Сейчас у нас семь соглашений с такими компаниями, на очереди - подписание восьмого с Тюменью. Это технопарк, созданный в рамках проекта регионального Минэкономразвития, выручка его компаний уже превышает 6 млрд рублей", - сказал Дроздов.

Он пояснил, что "Сколково" привносит в проект компетенции и экспертную оценку, помогает региональным операторам с оборудованием.

"От региональных операторов мы ожидаем, что они будут искать стартапы, которые станут одновременно и резидентами "Сколково" и резидентами регионального оператора. Тем самым мы решаем задачу, как увеличивать количество региональных высокотехнологичных компаний", - сказал председатель правления фонда.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.