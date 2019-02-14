Средняя цена ОСАГО снизилась в 61 регионе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО с 1 января по 10 февраля 2019 года снизилась в 61 регионе, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). По данным ЦБ, которые приводит союз, на эти регионы приходится почти 88,6% всех выдаваемых в РФ полисов ОСАГО.

В целом по РФ средняя премия для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7% - до 5 569 рубля, средняя премия по ОСАГО в целом - на 3,6%.

На 5-7% снизилась средняя цена для легковых автомобилей физлиц в республиках Коми, Татарстан, Мордовия, в Мурманской, Пензенской и Брянской областях, а также в Ненецком автономном округе, следует из мониторинга РСА.

Более чем на 3% снизилась средняя цена в Чеченской республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Более чем на 2% средняя цена ОСАГО уменьшилась в Тюменской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Томской, Костромской, Владимирской областях, республиках Марий Эл и Алтай, Еврейском, Чукотском Ханты-Мансийском автономном округах, а также Забайкальском и Пермском краях.

Более чем на 1% снизилась средняя цена в Москве, республике Башкортостан, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Краснодарской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатском и Красноярском краях.

До 1% подешевело ОСАГО в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской и Тверской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Хабаровском и Приморском краях.

По данным мониторинга союза, средняя цена ОСАГО увеличилась в 24 регионах: на 6,73% в Карачаево-Черкесии, на 3-5% в Новосибирской и Курганской областях, в Севастополе, республиках Тыва, Дагестан, Адыгея, Якутия. На 1-3% средняя цена увеличилась в Смоленской, Иркутской, Магаданской, Ленинградской, Амурской, Липецкой, Новосибирской областях, Крыму, Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии. В остальных регионах ОСАГО в среднем подорожало не более чем на 1%.

"После того, как тарифный коридор был расширен Банком России на 20% вверх и вниз, тарифы для большей части автовладельцев стали ниже", - приводит пресс-служба слова президента РСА Игоря Юргенса.