Медведев: санкции США не помешают реализации нацпроектов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Введение новых санкционных ограничений со стороны США или других стран не повлияет на реализацию национальных проектов. Уверенность в этом высказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью каналу НТВ , говоря о планах США наложить новые санкции на РФ.

"Ни в коем случае [не повлияет]. Эти деньги [на реализацию нацпроектов] забронированы. Ни под какие санкции они не попадут", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не будут ли средства, запланированные на нацпроекты, из-за новых рестрикций перенаправлены на другие цели.

В контексте возможных новых ограничений глава кабинета министров лишь акцентировал внимание на необходимости "поддерживать устойчивость экономики". "Это действительно требует внимания правительства, Центрального банка. Мы этим будем заниматься", - заверил Медведев.

Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который, в частности, предполагает введение нового пакета санкций. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре прошлого года.