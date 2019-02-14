Экспорт Нижегородской области планируется увеличить до $6 млрд к 2024 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции нижегородских предприятий планируется увеличить до $6 млрд к 2024 году. Это вдвое больше аналогичного показателя 2017 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на панельной сессии "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В 2017 году наш экспорт составил ровно $3 млрд <…> За 11 месяцев 2018 года мы продемонстрировали темп роста несырьевого неэнергетического экспорта на 40%, тогда как в целом по стране он составляет 12%. На 2024 год (прогнозируемый показатель экспорта - прим. ТАСС) - это $6 млрд, то есть в два раза больше базового значения", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что доля несырьевого и неэнергетического экспорта составляет в регионе 76%. Ранее сообщалось, что основной продукцией нижегородских предприятий, поставляемой за рубеж в 2018 году, стала продукция машиностроения.

По словам Никитина, для увеличения зарубежных поставок власти региона будут работать с нижегородскими предприятиями по программам экспортной акселерации. Она включает, в том числе помощь в определении географии поставок, конкретного продукта, оптимальной логистики, продвижение на различных выставках и конгрессах, а также проведение программ обучения персонала.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.