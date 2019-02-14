Голикова: санкции не отразятся на объеме инвестиций в социальную сферу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экономические санкции не повлияют на объем инвестиций в социальную сферу. Такое мнение выразила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Пока не пропало", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, пропало ли желание бизнеса инвестировать в социальную сферу в условиях санкций.

"Мы живем четыре года в состоянии санкций, а вы видите, бизнес, наоборот, в последние два года пошел [в сферу инвестиций]", - добавила вице-премьер.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, что экономика России сегодня имеет серьезные структурные дисбалансы и что санкционное давление продолжится. Он добавил, что национальные проекты - один из путей решения этих проблем.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.