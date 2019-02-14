Лесоперерабатывающие предприятия Ленинградской области объединились в промышленный кластер

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Десять профильных предприятий Ленинградской области вошли в кластер лесоперерабатывающей промышленности. Соответствующее соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава ассоциации "Кластер лесоперерабатывающей промышленности" Владимир Поздяков.

До конца текущего года ассоциация, совместно с властями Санкт-Петербурга, намерена привлечь в кластер 30 лесоперерабатывающих компаний и подать заявку на включение его в реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ.

"В лесопромышленном комплексе региона более ста предприятий всего цикла от лесозаготовки до современной переработки и безотходного производства. Кластерное развитие отрасли откроет им новые возможности для совместной проработки вопросов модернизации, подготовки кадров, получения федеральных мер поддержки на реализацию проектов", - отметил Дрозденко.

"Мы рассчитываем, что это соглашение позволит кластеру лесопромышленности подать заявку по включению кластера в реестр промышленных кластеров Минпромторга. <…> Кластерное развитие отрасли откроет новые возможности для совместной проработки вопросов модернизации, подготовки кадров, получения федеральных мер поддержки на реализацию совместных проектов", - сказал Дрозденко.

Также, по данным областных властей, кластерный принцип развития позволит предприятиям региона сократить издержки и увеличить долю инвестиций в развитие и модернизацию собственных производств. Лесопромышленный комплекс Ленинградской области содержит около 120 предприятий всего цикла от лесозаготовки до современной переработки и безотходного производства, на которых работают более 20 тыс. специалистов. Данная отрасль занимает в регионе третье место по объему производства, уступая только топливной и пищевой промышленности.

Крупнейшими центрами лесной промышленности в Ленинградской области являются города Светогорск, Выборг, Волхов и поселок Сясьстрой. Территориальная близость двух крупных рынков сбыта - Санкт-Петербурга и Финляндии - создает благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.