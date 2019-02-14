Башкирия вошла в список пилотов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Башкирия стала пилотным регионом по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, который призван сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и увеличить число экспортеров. Соглашение об этом подписали на полях Российского инвестиционного форума в Сочи врио главы республики Радий Хабиров и генеральный директор "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев, говорится в сообщении на сайте руководителя Башкирии.

Региональный экспортный стандарт 2.0 должен помочь сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, обеспечить вовлечение органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности, увеличив число экспортеров и объем экспортной продукции. В 2019 году стандарт будет введен в 11 пилотных регионах.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.