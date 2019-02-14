Курганская и Оренбургская области вступят в московскую систему "Портал поставщиков"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Курганской и Оренбургской областей подключаться к информационной системе "Портал поставщиков". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Курганской области.

"В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи правительство Москвы подписало соглашения с правительством Курганской области и правительством Оренбургской области о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Андрей Саносян и министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова.

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, дает возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

В настоящее время на портале зарегистрированы около 136 тыс. компаний из всех субъектов РФ, более 86% которых представляют малый бизнес. Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с региональным законодательством.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.