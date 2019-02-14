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Глава "Газпрома" не исключил реализацию проекта "Турецкий поток - 2" при наличии спроса

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключил возможность реализации проекта газопровода "Турецкий поток - 2" при наличии спроса и необходимых согласований. Об этом он сообщил ТАСС после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Да, две нитки "Турецкого потока" через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры. Но при наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода "Турецкий поток - 2" мог бы состояться", - сказал Миллер, комментируя заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о заинтересованности в расширении газопровода "Турецкий поток" на Грецию.

Теги
РоссияМиллер, Алексей Борисович
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