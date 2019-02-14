Абхазия и Краснодарский край продолжат сотрудничество в сфере промышленности и АПК

СУХУМ, 14 февраля. /ТАСС/. Абхазия и Краснодарский край продолжат сотрудничество в сфере промышленности, агропромышленного комплекса и других областях. Соответствующую программу мероприятий на 2019-2021 годы подписали в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Между Абхазией и Краснодарским краем действует подписанное в 2009 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Программа мероприятий нацелена на расширение двустороннего сотрудничества, увеличение взаимного товарооборота.

"План мероприятий наполнен конкретным содержанием и мероприятиями, очень много точек совместного взаимодействия по линии развития санаторно-курортного и агропромышленного комплексов. Краснодарский край готов оказать помощь Абхазии в борьбе с сельскохозяйственным вредителем - мраморным клопом. В сфере инвестиционного взаимодействия интересен проект по переработке фруктов в Абхазии", - сказал журналистам Галась.

По его словам, представители правительств Абхазии и Кубани договорились собираться как минимум раз в полгода, чтобы сверять часы, корректировать реализуемые мероприятия.

Нанба, в свою очередь, назвал программу, рассчитанную на три года, серьезным документом. "Программа касается практически всех направлений в части взаимовыгодного сотрудничества, обмена информации, опытом. Это достаточно большой пласт, и правовые основания сегодня появились", - сказал он.

Программа сотрудничества

В программе речь идет о содействии в развитии животноводства в Абхазии, поставках из Краснодарского края в республику продовольственной продукции - подсолнечного масла, кондитерских изделий, плодоовощных и мясных консервов, колбасных изделий, полуфабрикатов и другого.

Абхазия и Кубань намерены развивать прямое сотрудничество между образовательными учреждениями и научно-исследовательскими институтами, молодежными организациями. Сухум и Краснодар будут сотрудничать в области страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медстрахования РФ и оказания им помощи в медицинских организациях России, обмениваться опытом работы в туристической сфере.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.