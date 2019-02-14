СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проект моста через Обь в Салехарде будет оптимизирован. Использование современных материалов и подходов к организации стройки позволят удешевить проект, заявил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"У нас существовал проект, но сейчас компании, которые активно вовлечены [в процесс] видят возможности для существенной оптимизации. Оптимизация моста - это использование современных материалов, современных подходов к организации стройки. Есть понимание, как это удешевить", - сказал он, отметив, что речь идет о миллиардных суммах в масштабах всего объекта.

Губернатор отметил, что работа с проектом отразится на графике, но позволит удержать проект в рамках утвержденного бюджета. "Мы немного сдвигаемся в графике. Задача сложная - удержать весь проект целиком в согласованном бюджете, поэтому резерв, который удастся получить, а мы ожидаем существенные цифры, это не один миллиард рублей, позволит получить запас (финансовой) прочности на других элементах, где возможны непредвиденные расходы. И мы сможем удержаться в общей стоимости", - сказал Артюхов.

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 километров, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.