Петербургскому метрополитену после 2021 года потребуются 800 вагонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Потребность петербургского метрополитена в новых вагонах после 2021 года составит 800 единиц, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Сейчас парк вагонов метрополитена Петербурга насчитывает 1,9 тыс. единиц. Средний срок службы составляет почти 23 года, средний износ - 60,7%.

"Метрополитену после 2021 года [нужно] около 800 новых вагонов для того, чтобы заменить выслужившие свой срок и обеспечить новые линии метро", - сказал он.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает 40% перевозок в городе, система в среднем перевозит в сутки 2 млн человек. По состоянию на май 2018 года Петербургский метрополитен включает шесть электродепо и 69 станций на пяти линиях общей протяженностью 119,23 км.