Экспорт сельхозпродукции из Брянской области вырос почти до $90 млн в 2018 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области увеличили за прошлый год экспорт сельскохозяйственной продукции на 17%, до $89 млн. Об этом в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Мы в прошлом году экспортировали продукцию сельского хозяйства за территорию региона на сумму $89 млн. Если взять 2017 год, то мы выросли на более чем 17%. Если взять дальнейшие планы, то мы должны к 2024 году вырасти в 12 раз, и экспорт продукции с территории нашего региона должен составить более $1,89 млрд", - сказал Богомаз.

Он добавил, что в прошлом году в регионе произвели 420 тыс. т мяса, а к 2024 году его объем будет увеличен вдвое. Сейчас в Брянской области более половины всего мяса производит компания "Мираторг". К 2024 году компания намерена увеличить выпуск мяса птицы с 120 тыс. т до 190 тыс. т.

"На сегодня они строят свиноводческий комплекс, производство 26 тыс. т мяса в год, и он должен в конце этого года уже заработать. И сегодня мы подписали инвестиционное соглашение с компанией по расширению убойного цеха по убою крупнорогатого скота, где будет доведено производство, и на территории Брянской области порядка 400 тыс. т будет - это только мясо крупного рогатого скота", - отметил Богомаз.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах РФ и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.