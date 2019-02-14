Завод гофрокартона за 500 млн рублей построят на Ставрополье в 2021 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Завод по производству гофрокартона за 500 млн рублей планируется построить на Ставрополье в 2021 году. Как сообщает пресс-служба губернатора края, соглашение о сотрудничестве в реализации этого инвестпроекта подписали в четверг глава региона Владимир Владимиров и генеральный директор компании "Современная упаковка" Александр Букатин на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Стоимость инвестпроекта составляет порядка 500 млн рублей. Ожидается, что новое производство даст краю 160 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отметил Владимиров, компания станет еще одним резидентом регионального индустриального парка в Невинномысске.

"Рассчитываю, что созданная здесь инфраструктура, принятые преференции и льготы для бизнеса позитивно отразятся на работе инвестора", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.