Курганские площадки готовы принять на переработку полимеры "Сибура" из Тобольска

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курганская область готова предоставить площадки для переработки полимеров, которые компания "Сибур" производит в Тобольске. Об этом сообщил в интервью ТАСС на российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Вадим Шумков.

"Мы рассматриваем вариант переработки полимеров, которые "Сибур" производит в Тобольске на курганских площадках. Мы ранее встречались с Дмитрием Коновым [председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг"], сейчас добиваем этот проект", - сказал Вадим Шумков.

Врио губернатора уточнил, что компания "Сибур" впервые заходит в регион.

В ноябре 2018 года Вадим Шумков рассказал, что Курганская область налаживает взаимодействие с "Газпром нефтью", "Сибуром" и "Транснефтью", в частности были проведены первые встречи с представителями руководства указанных компаний.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.