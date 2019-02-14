Крупнейший резидент псковской ОЭЗ "Моглино" начнет строительство завода в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Крупнейший резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" в Псковской области - компания "Титан-Полимер" - намерен приступить к строительству завода в течение 2019 года. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский по итогам подписания соглашения об экологическом партнерстве с губернатором региона Михаилом Ведерниковым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Титан-Полимер" намерен производить в "Моглино" полимерные пленки. Объем инвестиций в производство - порядка 13 млрд рублей. Руководство компании совместно с Псковским государственным университетом и Российской академией наук также планируют создать научно-технический центр для подготовки кадров и проведения разработок продукции с новыми свойствами. Производимая продукция решит задачу по импортозамещению с ориентацией на экспорт. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств - до 2 тыс. рабочих мест.

"Мы планируем, что в марте при поддержке правительства Псковской области мы назначим общественные слушания, доведем [до населения] те показатели, которые уйдут в Главгосэкспретизу. После получения результатов экспертизы, которые переподтвердят все расчеты, приступим к строительству. Мы планируем приступить к строительству в этом году", - сказал Сутягинский.

Он также добавил, что на предприятии будут применяться технологии, обеспечивающие экологическую безопасность. "В псковском заводе "Титан-Полимер" будут собраны самые лучшие технологии, позволяющие на первой стадии производства получить IV категорию безопасности и не более 100 метров расчетно-защитную зону. Но я уже сейчас, подписывая это соглашение, могу сказать, что жителям вообще не о чем беспокоиться, потому что это экологически имеет определенные выбросы, но это выбросы, которые не оказывают никого влияния ни на здоровье людей, ни на окружение", - заявил председатель совета директоров.

Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что подписанное соглашение позволит властям и инвестору совместно проводить экологический контроль. "Важность соглашения для региона заключается в том, что мы до момента строительства производства с коллегами, с нашими партнерами обговариваем совместную работу в сфере экологического контроля. Коллеги прогарантировали, что эта работа будет вестись в соответствии с действующим законодательством, абсолютно открыто как для администрации области, так и для жителей. Чтобы не возникало лишних вопросов из-за дефицита информации, мы договорились о том, что будем в этом направлении двигаться совестно, открыто и держать в курсе жителей региона", - сказал глава области.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.