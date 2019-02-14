Около 3 млрд рублей вложат в развитие электросетевого комплекса Мурманской области

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "МРСК Северо-Запада" вложит в развитие электросетевого комплекса Мурманской области 3,36 млрд рублей к 2025 году, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора области Марины Ковтун с главой компании Артемом Пидником на площадке Российского информационного форума в Сочи.

"Общий объем капитальных вложений в электросетевой комплекс Мурманской области в утвержденной инвестиционной программе на период с 2019 по 2025 год составляет 3,36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Планируется ввести в эксплуатацию 282 км линий электропередач и трансформаторных подстанций общей мощностью 254 МВА. Развитие сетей необходимо для обеспечения новых проектов, в частности, Мурманского транспортного узла, а также для повышения надежности снабжения потребителей, поскольку в последние годы зимой из-за погодных условий неоднократно происходили отключения энергоснабжения.

Новые инвестпроекты станут продолжением работы по повышению качества и надежности электроснабжения региона. Ранее энергетики внедрили в Мурманске и поселке Умба разработки российских инженеров для защиты линий электропередачи от обледенения - систему мониторинга и диагностики интенсивности снегоналипания на проводах. В этом году инновационное оборудование появится еще на двух линиях.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.