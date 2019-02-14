Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 1% и 2,9%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в четверг снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1% - до 2460,82 пункта, а РТС - на 2,9%, до 1156,31 пункта, следует из данных торгов.

"В условиях нарастающей санкционной риторики у российского рынка существенно повышаются риски. В случае негативного развития ситуации индекс РТС будет демонстрировать худшую динамику по сравнению с индексом Мосбиржи. Однако нельзя исключать, что локальная перепроданность по основным российским индексам приведет к техническому отскоку. Данное обстоятельство будет зависеть от рыночного сентимента в целом, данных основных макроэкономических индикаторов, ожидаемых в течении ближайших двух дней в частности", - отмечает глава управления инвестициями в компании CFS Management Михаил Пугачев.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина). В частности, они предлагают ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, а также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.