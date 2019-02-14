В России отзывают из обращения препарат от кашля "Эреспал"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на здоровье сердца. Соответствующее письмо за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко опубликовано в четверг на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО "Лаборатории Сервье", Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал"... в связи с неблагоприятным соотношением "польза - риск" при применении данных препаратов", - говорится в документе.

Росздравнадзор предлагает редоставить в территориальный орган службы сведения, подтверждающие возврат всех серий препарата поставщикам. Кроме того, ведомство предлагает представительству французской компании предоставить сведения об изъятии из обращения всех серий "Эреспала".

Поясняется, что решение об изъятии из обращения лекарства, содержащего фенспирид, основано на новых данных о том, что лекарство может влиять на здоровье сердца, в частности вызывать нарушение сердечного ритма. "Несмотря на то что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, в качестве меры предосторожности компания "Лаборатории Сервье" по согласованию с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид", - говорится в документе.

Лекарственный препарат "Эреспал" был зарегистрирован во Франции в 1973 году. Он продается в 32 странах мира.