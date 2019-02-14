Комплекс СПГ в Высоцке Ленинградской области будет запущен в конце февраля - начале марта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 660 тыс. тонн в год в порту Высоцк Ленинградской области будет введен в строй в конце февраля - начале марта. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Губернатор отметил, что на территории региона реализуются три проекта СПГ.

"У нас в Ленинградской области уже строятся два СПГ в Выборгском районе. Один строит компания "Новатэк" на 660 тыс. тонн сжиженного газа, и его открытие [намечено на] конец февраля - начало марта. А второй строит "Газпром" на 1,2 млн тонн, открытие [запланировано на] август - сентябрь. Мы надеемся, [что] в этом году уже будет идти полным ходом стадия проекта по строительству большого завода Балтийского СПГ в Усть-Луге", - рассказал Дрозденко.

Глава региона уточнил, что два объекта в Выборгском районе будут ориентированы на страны Европы, а завод в Усть-Луге "будет работать на мировой рынок".

Три завода СПГ

Проект строительства терминала по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцка был одобрен областной межведомственной комиссией по размещению производственных сил в 2014 году, в 2015 году началась его реализация. Проект "Криогаз - Высоцк" включает также строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - госграница". Общий объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей.

Второй комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа создается с октября 2016 года в районе компрессорной станции Портовая на северном берегу Финского залива в Ленинградской области. В состав комплекса войдут 45 различных зданий и сооружений, сумма инвестиций в проект - более 100 млрд рублей.

Крупнотоннажный завод Балтийский СПГ в Усть-Луге мощностью 10 млн тонн СПГ в год, по данным пресс-службы областного правительства, планируется ввести в строй в 2022-2023 гг. В 2017 году "Газпром" и Shell подписали основные условия соглашения о совместном предприятии и о совместных технико-экономических исследованиях по проекту "Балтийский СПГ". Запланированный объем инвестиций в проект - более 400 млрд рублей, при его реализации будет создано 620 рабочих мест.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.