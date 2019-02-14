Строительство второго на Ямале рыбоводного завода планируется начать летом 2019 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют начать строительство рыбоводного завода на реке Таз летом 2019 года, сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Артюхов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Весной 2017 года был введен в эксплуатацию Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб.

"Популяция рыбы у нас сильно нарушилась за последние годы, поэтому нужны дополнительные усилия по искусственному воспроизводству. Собский завод успешно работает, такой же надо сделать на реке Таз. Проект проходит сейчас все необходимые экспертизы. Надеюсь, что летом приступим к строительству", - сказал Артюхов.

По его словам, новый завод будет филиалом Собского. "Чтобы не было дублирования, там будут технологические функции по выпуску молоди, по доведению до [необходимого] состояния. Изначально подготовка малька будет происходить на Соби", - пояснил губернатор.

Ранее директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков сообщал, что в 2019 году предприятие планирует выпустить в реки Ямала около 30-35 млн мальков чира и муксуна. В 2018 году завод вырастил и выпустил 19 млн пеляди, 8,2 млн чира и 5,1 млн муксуна, всего - 32 млн сиговых рыб.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.