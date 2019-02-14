"Евроцемент групп" модернизирует свой завод в Самарской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Евроцемент групп" планирует вложить 1 млрд рублей в модернизацию своего предприятия "Жигулевские стройматериалы" в Самарской области, запустив там производство белого цемента. Об этом сообщила пресс-служба правительства области по итогам встречи главы региона Дмитрия Азарова с председателем совета директоров "Евроцемент групп" Филаретом Гальчевым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Запуск производства белого цемента поддержан Минпромторгом России как важный шаг по импортозамещению. Инвестиции холдинга в инфраструктуру завода и модернизацию оборудования составляют более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам Гальчева, модернизированные "Жигулевские стройматериалы" будут иметь уникальную сырьевую базу, современное экологичное оборудование, автоматизированные линии упаковки и погрузки. На заводе будет создано более 400 рабочих мест. Объем производства, как ожидается, составит более 300 тыс. тонн белого цемента в год.

"Евроцемент групп" входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний, объединяет 19 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также предприятия по производству бетона, железобетонных изделий, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет 60 млн тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона, запасы нерудных материалов превышают 5,5 млрд тонн. Мощности холдинга позволяют ежегодно возводить до 100 млн кв. м жилья, 70 млн кв. м промышленной архитектуры, прокладывать 20 тыс. км дорог. Общая численность сотрудников всех предприятий холдинга более 16 тыс. человек.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.